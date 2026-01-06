Gibson je u pobedi nad Spartakom postigao 30 poena, uz jedan skok, pet asistencija i jednu ukradenu loptu, ostvarivši indeks korisnosti (PIR) 37
ZA 23 MINUTA IGRE OSTVARIO INDEKS 37! As Cedevite MVP 13. kola ABA lige!
Košarkaš Cedevita Olimpije Umoja Gibson proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 13. kola regionalne ABA lige, prenelo je danas to takmičenje.
Gibson je u pobedi nad Spartakom postigao 30 poena, uz jedan skok, pet asistencija i jednu ukradenu loptu, ostvarivši indeks korisnosti (PIR) 37 za manje od 23 minuta provedenih na parketu.
Time je zabeležio najveći PIR u 13. kolu.
"Osim što je dominirao u individualnoj statistici, Gibson je predvodio Cedevitu Olimpiju do nove pobede, što je, uz vrhunski lični učinak, presudilo da ponese priznanje za najkorisnijeg igrača kola", prenela je ABA liga.
