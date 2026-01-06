Slušaj vest

Košarkaš Cedevita Olimpije Umoja Gibson proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 13. kola regionalne ABA lige, prenelo je danas to takmičenje.

Gibson je u pobedi nad Spartakom postigao 30 poena, uz jedan skok, pet asistencija i jednu ukradenu loptu, ostvarivši indeks korisnosti (PIR) 37 za manje od 23 minuta provedenih na parketu.

Time je zabeležio najveći PIR u 13. kolu.

"Osim što je dominirao u individualnoj statistici, Gibson je predvodio Cedevitu Olimpiju do nove pobede, što je, uz vrhunski lični učinak, presudilo da ponese priznanje za najkorisnijeg igrača kola", prenela je ABA liga.

