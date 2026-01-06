Slušaj vest

Iako nije bio na terenu, Nikola Jokić dao je ogroman doprinos trijumfu Denvera u Filadelfiji.

Podsetimo, Nagetsi su napravili pravo čudo prethodne noći, pošto su bez kompletne startne petorke posle produžetka savladali na gostovanju favorizovane Seventisikserse.

Na 11 sekundi pre kraja, pri rezultatu 124:123 u korist domaćina, Spenser Džons je zalepio rampu Džoelu Embidu. Lopta je došla do iskusnog Krisa Brauna koji se stuštio ka košu Filadelfije. Jurio ga je Embid, uspeo je i da ga izblokira, ali prekasno. Lopta je pre rampe Kamerunca dodirnula tablu i Denveru su upisani poeni za 125:124.

Do kraja meča ostalo je 4.7 sekundi, pa je Fila zatražila tajm-aut kako bi postavila poslednji napad.

Tada je na scenu stupio Nikola Jokić.

Naime, čim su igrači Filadelfije izašli na teren, Nikola je "pročitao" šta planiraju da urade. Vikao je sa klupe saigračima šta planiraju da urade i kako treba braniti poslednji napad.

Poslušali su igrači Denvera lidera svog tima, odigrali sjajno odbranu i značajno otežali posao Meksiju, koji je iz izuzetno teške pozicije uputio šut ka košu u poslednjoj sekundi i promašio.