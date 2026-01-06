Slušaj vest

Oni su morali da predaju meč protiv Hapoel Holona posle manje od 10 minuta igre, a zbog svega im sledi i nova kazna od 150.000 evra.

Naime, Trapani Šark su izašli na teren sa samo pet igrača, a onda se Rikardo Rosato povredio posle samo četiri minuta i morao je da izađe iz igre. On nije bio jedini, pošto je isto zadesilo i Fabricija Puljatija, te je Trapani morao da nastavi sa samo tri igrača.

Povredio se potom i Alesandro Kapeleti, a u igri su ostali samo Luđi Pati i Frančesko Martineli.

Morao je Trapani da odradi nešto, a Luđi Pati je napravio pet faulova, te je tim iz Italije ostao sa samo jednim igračem, što je značilo i automatski prekid utakmice.

Košarkašice Srbije Izvor: Kurir