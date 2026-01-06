Slušaj vest

Nikola Jokić bi, prema najnovijim informacijama, trebalo da se vrati na parket najkasnije do sredine februara, prenosi ugledni „The Athletic“.

Novinar Toni Džouns, pozivajući se na izvore iz kluba, navodi da u Denveru vlada oprezni optimizam kada je reč o povratku srpskog centra.

„Prema izvorima iz kluba, nada je da će se Jokić vratiti i igrati, u najgorem slučaju, do pauze za Ol-star“, napisao je Džouns.

Ol-star vikend zakazan je za period od 13. do 15. februara, a dodatno ohrabruje podatak da Jokićeva rehabilitacija teče po planu. Kako se navodi, srpski as je već napravio značajan napredak i proces oporavka ide u pravom smeru.

Podsetimo, Jokić je povredu zadobio krajem prošle godine tokom utakmice protiv Majamija, kada je doživeo hiperekstenziju levog kolena. Iako je u jednom trenutku postojala bojazan da bi mogao da završi na operaciji, Šems Čaranija je ranije izvestio da je takav scenario izbegnut.

Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot

