Košarkaši Majamija poraženi su na gostovanju od ekipe Minesote rezultatom 122:94.

Reprezentativac Srbije i mladi as Majamija Nikola Jović imao je izuzetno loše šutersko veče. Za nešto više od 26 minuta igre zabeležio je devet poena uz katastrofalnih 2/8 iz igre (25 odsto). Ubacio je jednu trojku na meču iz četiri pokušaja, a imao je i dva promašaja sa linije za slobodna bacanja 4/6. Upisao je Nikola i četiri skoka, tri asistencije, dve ukradene, ali i tri izgubljene lopte na ovom meču.

Košarkaš Majamija Nikola Jović Foto: Megan Briggs / Getty images / Profimedia, Carmen Mandato / Getty images / Profimedia

Minesotu je do trijumfa predvodio sjajni Entoni Edvards sa 26 poena, dok se u ekipi Majamija istakao iskusni Norman Pauel sa 21 postignutim poenom.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:

