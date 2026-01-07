Slušaj vest

Sjajan meč odigrao je Luka Dončić na pravoslavni Božić.

Lejkersi su na gostovanju savladali Nju Orleans Pelikanse rezultatom 111:103, a Luka je utakmicu završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom.

Za 37 i po minuta igre zabeležio je 30 poena (11/22 šut iz igre), dva skoka i deset asistencija.

Izveo je Luka i ubedljivo najatraktivniji potez večeri, kada je iz nemoguće pozicije postigao trojku uz zvuk sirene. Njegov fantastičan koš ekspresno je postao viralni hit.


Imao je Dončić i sjajnu podršku saigrača na ovom meču. Veteran Lebron Džejms takođe je ubacio 30 poena uz osam skokova i osam asistencija, a dabl-dabl upisao je Deandre Ejton koji je zabeležio 18 poena i 11 skokova.

U poraženom timu istakao se Trej marfi sa 42 postignuta poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Nikoli Jokiću čestitaju Božić Izvor: YouTube/DNVR Sports