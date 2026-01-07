Slušaj vest

Košarkaši Klivlenda pobedili su Indijanu 120:116 i ostvarili četvrtu pobedu u poslednjih pet utakmica.

U pobedničkom timu najefikasniji je bio Darijus Garland sa 29 poena, od kojih je 14 postigao u četvrtoj četvrtini.

Evan Mobli dodao je 20 poena, šest skokova i pet asistencija, Džeret Alen 19 poena i 12 skokova, a sa 19 poena utakmicu je završio i Sem Meril.

Indijana je pretrpela 13. uzastopni poraz, što je rekord franšize i ekipa ima najlošiji skor u ligi od šest pobeda i 31 porazom.

U ekipi aktuelnog šampiona Istočne konferencije Paskal Sjakam postigao je 22 poena, Džej Haf imao je 20 poena, a Endru Nemhard 15 poena i 11 asistencija.

