DA LI JE OVO REALNO?! Kamera zabeležila nestvarnu scenu: Vembanjama nogom dotakao mrežicu na košu! (VIDEO)
Nestvarnu scenu zabeležila je kamera na utakmici San Antonio - Memfis.
Na zagrevanju nekoliko lopti zaglavilo se u mrežici, a onda je na scenu stupio gorostas Sparsa Viktor Vembanjama.
Zaleteo se Francuz i nogom dotakao mrežicu na košu.
Njegov potez ekspresno je postao viralni hit.
Inače, Sparsi su na ovom meču doživeli poraz od Memfisa (105:106), uprkos fantastičnoj partiji Francuza. Vembanjama je za 21 minut igre zabeležio 30 poena uz pet skokova i tri asistencije.
