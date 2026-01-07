Slušaj vest

Nestvarnu scenu zabeležila je kamera na utakmici San Antonio - Memfis.

Na zagrevanju nekoliko lopti zaglavilo se u mrežici, a onda je na scenu stupio gorostas Sparsa Viktor Vembanjama.

Zaleteo se Francuz i nogom dotakao mrežicu na košu.

Njegov potez ekspresno je postao viralni hit.

Inače, Sparsi su na ovom meču doživeli poraz od Memfisa (105:106), uprkos fantastičnoj partiji Francuza. Vembanjama je za 21 minut igre zabeležio 30 poena uz pet skokova i tri asistencije.

Džamal Marej upropastio Denver i partiju Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium