SENZACIONALNO! Napustio Partizan, a sada kupuje tim u Rimu i ulazi u NBA ligu!
Zoran Savić priprema pravi bum u evropskoj košarci!
Prema pisanju italijanskog "Il Tiempo", Zoran Savić će uložiti novac u pravljenje novog tima u Rimu.
Razlog? NBA! Naime, američka liga planira da ima u novoformiranom takmičenju NBA Evropa tim iz Rima. Savić je to prepoznao i počinje pravljenje tima.
- Zoran Savić bi sa investicionim fondom napravio ekipu u Rimu - prenosi ovaj italijanski medij, poznat po proverenim informacijama.
U nastavku se dodaje:
- Pored ostalih opcija, jedna od njih dolazi iz Evrope takođe, gde bi investicioni fond povezan sa bivšim generalnim menadžerom Partizana Zoranom Savićem mogao da napravi tim.
Opcija broj jedan je kristalno jasna i u njoj je Savić. Ali postoje i opcije 2 i 3.
- Jedan put vodi do Trsta, gde je prošlog leta podnet zahtev kako bi se dobile prave informacije o Kremoni, koja bi volela da se pridruži Rimu. Tu je glavna ličnost vlasnik Trsta i Kotonja sportske Grupe Pol Matijašić.
Postoji još jedna priča...
- Postoji još jedna tajna opcija, gde se pominje još jedan američki konzorcijum, koji je za sada nepoznat, ali ne radi se o Fridkin porodici, koja je trenutno vlasnik fudbalskog kluba Roma - stoji na kraju teksta.