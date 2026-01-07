Slušaj vest

Zoran Savić priprema pravi bum u evropskoj košarci!

Prema pisanju italijanskog "Il Tiempo", Zoran Savić će uložiti novac u pravljenje novog tima u Rimu.

Razlog? NBA! Naime, američka liga planira da ima u novoformiranom takmičenju NBA Evropa tim iz Rima. Savić je to prepoznao i počinje pravljenje tima.

- Zoran Savić bi sa investicionim fondom napravio ekipu u Rimu - prenosi ovaj italijanski medij, poznat po proverenim informacijama.

U nastavku se dodaje:

- Pored ostalih opcija, jedna od njih dolazi iz Evrope takođe, gde bi investicioni fond povezan sa bivšim generalnim menadžerom Partizana Zoranom Savićem mogao da napravi tim.

Zoran Savić - sportski direktor Partizana Foto: Starsport

Opcija broj jedan je kristalno jasna i u njoj je Savić. Ali postoje i opcije 2 i 3.

- Jedan put vodi do Trsta, gde je prošlog leta podnet zahtev kako bi se dobile prave informacije o Kremoni, koja bi volela da se pridruži Rimu. Tu je glavna ličnost vlasnik Trsta i Kotonja sportske Grupe Pol Matijašić.

Postoji još jedna priča...

- Postoji još jedna tajna opcija, gde se pominje još jedan američki konzorcijum, koji je za sada nepoznat, ali ne radi se o Fridkin porodici, koja je trenutno vlasnik fudbalskog kluba Roma - stoji na kraju teksta.

Zoran Savić poruka na Instagramu Izvor: Instagram/ZoranSavic13