Ovaj 25-godišnji krilni centar sezonu je počeo u italijanskom Trapaniju, koji se nalazi u finansijskim problemima.

Sporan pogodak Kodija Milera-Mekintajera sa meča Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Foto: Printscreen / Arena sport

Hert je karijeru počeo na univerzitetu Djuk, odakle je 2021. godine prešao u Memfis. Pored prvog tima Memfis Grizlisa igrao je i za razvojni tim, a nastupao je i u australijskoj ligi za Saut Ist Melburn Finiks.

"Stvarno sam oduševljen što se priključujem Cedevita Olimpiji. O ekipi i gradu (Ljubljani) sam čuo samo odlične stvari. Radujem se što ću doprineti veoma dobroj ekipi. Jedva čekam da uskoro upoznam navijače", rekao je Hert, koji je sa klubom potpisao ugovor do kraja sezone.

Ekipa Cedevita Olimpije, koju sa klupe vodi crnogorski trener Zvezdan Mitrović, nalazi se na prvom mmestu Grupe B ABA lige sa 10 pobeda i dva poraza, dok u Evrokupu zauzimaju treće mesto u Grupi A.

Cedevita Olimpija naredni meč u ABA ligi igra na gostovanju protiv Beča.

