Predsednik Košarkaškog kluba Budućnost iz Podgorice, Dragan Bokan kritikovao je večite rivale zbog sistema takmičenja u regionalnoj ABA ligi.

ABA liga se ove godine prvi put igra u novom formatu, sa dve grupe, a to po Bokanu nije najsrećnije rešenje. Smatra da klubovi nisu trebali da izađu u susret Crvenoj zvezdi i Partizanu, koji su molili za takav sistem.

"Biću jasan. Dosta sam uključen u rukovođenje ABA ligom, od juna sam novi predsednik. Crvena zvezda i Partizan su molili, zbog igranja Evrolige, da ove sezone pravimo dve grupe, da smanjimo broj utakmica. Želeo sam da budem partner klubovima, koji znače regionalnoj ligi i da to napravimo. Konkretno, mogu da kažem da je to bio promašaj, to nije dobro. Neki regionalni centri ove sezone neće videti Budućnost, Zvezdu, Partizan, Cedevita Olimpiju ili Dubai i to nije dobro", rekao je Bokan u intervjuu za "Vijesti".

Pored zalaganja za vraćanje sistema takmičenja na staro, Bokan najavljuje da će regionalno takmičenje u budućnosti imati prohodnost ka Evroligi.

"Siguran sam da će ABA liga imati prohodnost ka Evroligi jednog dana, samo treba da izdržimo. Imamo dobre finansijske uslove, dobre prihode. Klubovi suvlasnici su prvi put ove sezone dobili novac. To treba unapređivati, da se cifre povećavaju i jačaju. Imamo ABA 2 ligu, koja je značajna za razvoj regionalne košarke".

