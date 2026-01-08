Slušaj vest

Kakva pobeda Denvera! Novo čudo u režiji tima iz Kolorada i to bez Nikola Jokića na parektu.

Denver je pobedio Boston na gostovanju sa 114:110. A, do velikog trijumfa su došli posle fantastične serije 14:0 u poslednjem kvartalu.

Vrhunski je odigrao Marej sa 22 poena i 17 asistencija, sjajan u napada je bio Pejton Votson sa 30.

U redovima Bostona, naravno najefikasniji je bio Braun sa 33 poena, Kveta je uhvatio 20 lopti, rekord karijere za portugalskog centra.

Dodaćemo da Denver od povrede Jokića ima pozitivan skor. Tri pobede uz dva poraza.

I Boston i Denver drže treće pozicije na "istoku", odnosno "zapadu".