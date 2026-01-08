Slušaj vest

Najbolji igrač Atlante Hoks, NBA superstar Tre Jang, zvanično je trejdovan prethodne noći.

Jang će u nastavku karijere nositi dres Vašington Vizardsa.

Sjajni košarkaš na nesvakidašnji način saznao je da više nije igrač Hoksa. Naime, vest o njegovom trejdu odjeknula je usred utakmice između Atlante i Nju Orleans Pelikansa, pa je kamera uspela da zabeleži njegovu reakciju kada je saznao da se seli u jedan od najgorih timova lige.

Kada je spiker u dvorani saopštio da je Atlanta trejdovala Janga, košarkaš je ustao sa klupe i istog momenta bez pozdrava napustio dvoranu. Nije prišao nijednom od svojih saigrača pre odlaska. Samo je ustao i otišao u svlačionicu.

Jang je navodno izašao kako bi se informisao o detaljima trejda. Zanimljivo, kasnije se ipak vratio u dvoranu i ispratio kraj meča.

Detalji trejda

Atlanta je poslala Janga u Vašington u zamenu za veterana Si Džeja Mekaluma i Korija Krispeta.

Jang koji je kao peti pik na NBA draftu 2018. godine stigao u Hokse klub napušta kao rekorder po broju asistencija i igrač sa najvećim brojem pogođenih trojki u istoriji franšize.

Četiri puta bio je Ol-star, a najveći uspeh sa timom ostvario je 2021. godine kada je predvodio Hokse do finala Istočne konferencije.

Ove sezone imao je ozbiljnih problema sa povredama, pa je odigrao samo 10 utakmica, a prosečno je beležio 19.3 poena i 8.9 asistencija.