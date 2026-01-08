Slušaj vest

Sjajan posao radi srpski košarkaški stručnjak Darko Rajaković na klupi Toronta.

Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Reptorsi su prethodne noći savladali na gostovanju Šarlot Hornetse (97:96) trojkom Imanuela Kviklija uz zvuk sirene.

Na 1.6 sekundi pre kraja Šarlot je imao dva poena prednost (96:94), pa je Rajaković zatražio tajm-aut i nacrtao specijal za udžbenike.

Igrači su maksimalno ispoštovali zamisao svog trenera - nakon nekoliko blokova Kvikli je pobegao čuvarima i pogodio trojku za pobedu Reptorsa i "eksploziju" na klupi kanadskog tima.

Pogledajte kako je to izgledalo:

