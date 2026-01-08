Fantastična akcija srpskog trenera.
Košarka
AMERI, GLEDAJTE I UČITE! Srbin uzeo tajm-aut na 1.6 sekundi pre kraja meča i nacrtao pobedu! Luda trojka uz zvuk sirene! (VIDEO)
Slušaj vest
Sjajan posao radi srpski košarkaški stručnjak Darko Rajaković na klupi Toronta.
Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Reptorsi su prethodne noći savladali na gostovanju Šarlot Hornetse (97:96) trojkom Imanuela Kviklija uz zvuk sirene.
Na 1.6 sekundi pre kraja Šarlot je imao dva poena prednost (96:94), pa je Rajaković zatražio tajm-aut i nacrtao specijal za udžbenike.
Igrači su maksimalno ispoštovali zamisao svog trenera - nakon nekoliko blokova Kvikli je pobegao čuvarima i pogodio trojku za pobedu Reptorsa i "eksploziju" na klupi kanadskog tima.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Reaguj
Komentariši