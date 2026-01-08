Slušaj vest

Oporavak najboljeg košarkaša današnjice Nikole Jokića protiče sjajno.

Somobrac naporno radi kako bi se što pre vratio na teren, otkriva čuveni NBA insajder Šems Čarnija.

Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot

Podsetimo, Nikole ja krajem prošle godine na meču protiv Majamija doživeo neugodnu povredu levog kolena. Prema prvim procenama trebalo je da odsusustvuje sa terena oko četiri nedelje, međutim, Srbin daje sve od sebe kako bi se u što kraćem roku priključio saigračima.

"Nikola Jokić je praktično non-stop na rehabilitaciji, radi bukvalno na svakih nekoliko sati. Vežba sa tegovima, odrađuje kardio na biciklu, hladi koleno i, prema informacijama koje imam, već je počeo sa laganim šutiranjem na terenu" otkrio je najpouzdaniji NBA insajder.

Ne propustiteKošarkaDENVEROVO ČUDO NA BOŽIĆ! Preokret kakav se ne pamti i to bez Nikola Jokića
Denver
KošarkaDENVER ČESTITAO BOŽIĆ NA ĆIRILICI UZ JOKIĆEVU FOTOGRAFIJU: A onda je insajder šokirao sve informacijom o srpskom košarkašu
Nikola Jokić
KošarkaNOVI PRESEK ZA NBA OL-STAR! Jokić blizu dva miliona glasova, ali nije prvi! Evo ko je ispred Srbina!
Nikola Jokić
KošarkaNOVE INFORMACIJE IZ KOLORADA: Poznato stanje povrede Nikole Jokića
Nikola Jokić

Nikola Jokić zakucavanje protiv Sakramenta Izvor: YouTube/NBA