Objavljen je drugi presek glasova navijača za ovogodišnji NBA Ol-star meč, koji će se u noći između 15. i 16. februara odigrati u "Intuit Doumu" u Los Anđelesu.

Najviše glasova prikupio je superstar Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić - 2.119.811.

Luka je priznao da je bio iznenađen kada je video da je prvi na listi.

"Prvi put mi se ovo dešava. Iskreno, ovo je neverovatno. Klinac iz Slovenije može samo da sanja o ovakvim stvarima — da sanja o igranju u NBA ligi. Stvarno me je pogodilo i osećaj je neverovatan", rekao je Dončić.