Slušaj vest

Objavljen je drugi presek glasova navijača za ovogodišnji NBA Ol-star meč, koji će se u noći između 15. i 16. februara odigrati u "Intuit Doumu" u Los Anđelesu.

Najviše glasova prikupio je superstar Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić - 2.119.811.

Dončić u dresu Lejkersa Foto: Sean Gardner / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Luka je priznao da je bio iznenađen kada je video da je prvi na listi.

"Prvi put mi se ovo dešava. Iskreno, ovo je neverovatno. Klinac iz Slovenije može samo da sanja o ovakvim stvarima — da sanja o igranju u NBA ligi. Stvarno me je pogodilo i osećaj je neverovatan", rekao je Dončić.

Ne propustiteKošarkaPOJAVIO SE SNIMAK KOJI SVE OTKRIVA! OVAKO BESNOG DONČIĆA NISTE NIKAD VIDELI: Navijač mu dobacio da je "đubre", Luka mu uzvratio salvom uvreda
Luka Dončić
KošarkaLUKA IZDOMINIRAO NA BOŽIĆ! Dončić pogađao nemoguće šuteve: Njegova luda trojka zapalila je društvene mreže! (VIDEO)
Luka Dončić
KošarkaNOVI PRESEK ZA NBA OL-STAR! Jokić blizu dva miliona glasova, ali nije prvi! Evo ko je ispred Srbina!
Nikola Jokić
KošarkaDOMINACIJA LUKE DONČIĆA: Sjajan meč Slovenca u pobedi Lejkersa
Luka Dončić

Luka Dončić priča srpski Izvor: Youtube/House of Highlights