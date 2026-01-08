Slušaj vest

Košarkaši Spartaka nisu uspeli da se plasiraju u Top 16 fazu FIBA Lige šampiona, pošto su večeras na gostujućem terenu u drugom meču baraža poraženi od grčkog Kardicasa 75:84 (25:20, 19:28, 16:10, 15:26).

Kardicas se u Top 16 fazu plasirao sa 2:0 u pobedama u seriji, pošto je slavio i u prvom meču u Subotici 89:82.

Najbolji kod Spartaka bili su Danilo Nikolić sa 15 poena, Ševon Tompson sa 14 poena i 13 skokova i Džavonte Hokins sa 12 poena.

Najefikasniji kod Kardicasa bili su Noa Horhler sa 17 poena, Nikolaos Diplaros sa 14 i Brendon Džeferson sa 13 poena.