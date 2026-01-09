Slušaj vest

U noći između četvrtka i petka na programu su bile četiri utakmice NBA lige - tri su završene, a jedna nije ni počela!

Bizarna i nesvakidašnja situacija desila se u Čikagu, gde je trebalo da se odigra meč između Bulsa i Majami Hita. Nikola Jović i saigrači stigli su u Čikago kako bi igrali utakmicu, a umesto toga dobili su poruku - vratite se kućama! I oni, ali i košarkaši Bulsa, kao i navijači, ostali su šokirani, a ubrzo je stiglo objašnjenje - parket u dvorani nije bio u funkcionalnom stanju da se ovaj meč odigra.

Utakmica je odložena zbog vlage na parketu, a uprkos pokušajima da se voda obriše, odgovarajući uslovi se nisu stekli.

NBA liga se oglasila i otkrila da će navijači koji su kupili karte za ovu utakmicu dobiti povrat novca.

Ovo je prvi put još od 2017. godine da je utakmica regularnog dela sezone u NBA ligi odložena zbog klizavog parketa (tada su igrali Minesota i Portland), a voda je bila vidljiva kada su igrači izašli na zagrevanje.

