Slušaj vest

Ognjen Dobrić se oporavio od povrede i vratio u tim KK Crvena zvezda. I dalje nije na maksimumu, ali će sigurno biti od koristi treneru Saši Obradoviću u nastavku sezone.

Kršni Dalmatinac je u poslednjoj deceniji sinonim za Crvenu zvezdu. Od snimka kada ga je kamera kao klinca uhvatila na tribinama Arene, do sadašnjeg vremena kada je poneo kapitensku traku.

Ognjen Dobrić slavi pobedu Crvene zvezde u Evroligi nad Monakom Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Zbrisano 320.000 Srba

Ognjen Dobrić rođen je 1994. godine u Kninu, a tokom etničkog čišćenja Republike Srpske Krajine od strane vojske Hrvatske u avgustu 1995, bio je među 320.000 Srba koji su morali da napuste vekovna ognjišta.

Bio je beba, imao je svega godinu dana.

- Već se prilično zahuktalo i kako se pomerala linija fronta, i mi smo se pomerali. U tom trenutku nam je bolnica u Kninu bila najbliža i tamo sam se rodio sticajem okolnosti. Živeli smo jedan period tamo, ali sam bio isuviše mali da bih se sećao detalja. Kada se spomene Knin, meni je uvek drago što me ljudi vezuju s gradom, jer osećam pripadnost prema tom narodu i kompletnoj Dalmaciji. Odatle su mi roditelji, babe, dede... Cela porodica! Imamo i dalje kuću tamo. Drago mi je da sam rođen dole - rekao je Ognjen Dobrić za Meridiansport.



Prošao je i zloglasnu "Oluju".

- "Oluja" je nešto o čemu sam mnogo slušao. Bio sam beba, a tata je bio na ratištu, na liniji fronta, tako da je mama sama s dvoje dece prolazila kroz "Oluju". U autobusu s dvoje male dece, a ne znaš gde ideš. Drago mi je da se ne sećam tih momenata.

1/9 Vidi galeriju Operacija Oluja istorijske slike Foto: Youtube prtscr / BKSP

Lutanje po Srbiji

Dolaskom u Srbiju nastavila se izbeglička agonija.

- Lutali smo po Srbiji, jer nismo imali bilo koga. Išli smo naslepo. Znali smo da idemo prema Srbiji, bez ijednog dinara smo krenuli, pa gde nas put odvede. Kolona je išla zajedno do granice, a posle su se ljudi razdvajali na sve strane. Prva noć mene kao bebe u Srbiji bila je u Sremskoj Mitrovici. Mi smo lutali na razne strane, sve dok nismo našli mamine roditelje, koje je primila jedna porodica na Kosmaju. Oni su malo pre nas otišli, snašli se i obezbedili nam krov nad glavom. Dobri ljudi su i nama pomogli i nisu nam ništa naplatili. Dali su nam jednu malu prostoriju, malo veću od šupe. To je za nas u tom trenutku bilo sve, jer ništa više nismo imali. Tu smo napravili bazu dok nismo stali na noge i odatle smo se preselili u Mladenovac.

Dolazak oca ponovo je okupio porodicu Dobrić.

- Imali smo svakakvih informacija, čak i da je poginuo... Milion priča je bilo. Majka i brat su sve preživljavali, a ja sam bio mali, tako da, srećom, nisam bio svestan. Bili su to veoma ružni dani za našu porodicu. On nas je kasnije tražio, jer nije imao pojma gde smo. Išao je od mesta do mesta, tražio spiskove, raspitivao se... Posle, ne znam ni ja koliko dana, uspeo je da nas nađe.

Ognjen Dobrić se raduje u dresu Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Šibenik u srcu

Ognjen Dobrić ponosan je na svoje dalmatinske korene. Posebno na grad Šibenik koji je vekovima bio središte Srba, grad u kojem su rođeni braća Milutin i Arsenije Dedić, poznati vajar i muzičar.

- Mi smo živeli u Šibeniku i pričali su mi koliko su bili srećni, nasmejani… Uživali su u moru, druženju i svemu što je pružao život pre rata. Ja sam dole bio samo poslovno. Nisam bio još privatno, iako imamo kuću. Otac ide preko leta da uredi i sredi. Održava je i tako treba, jer je to nešto što ne treba zaboraviti – u pitanju su naši koreni. Drago mi je da ću moći da odem ne samo turistički, već da odem kući. Biće to jedan posebno lep trenutak, jer sve ove godine leta provodim sa reprezentacijom ili uhvatim malo vremena da odmorim sa svojom porodicom – ženom i detetom. Ne uspevam da nađem vremena da odem dole, da posetim svoju kuću, ali biće prilike i jedva čekam.



Za Srbe iz Krajine Crvena zvezda je bila identifikacija sa svojim narodom.

- Cela familija mi stalno priča da je Zvezda dole bila klub broj jedan. Ne samo u Kninu, nego generalno u Dalmaciji. Mnogo ljudi se javlja i prati. Drago mi je da ljudi prate i da me vide kao predstavnika tog regiona u Zvezdi.

1/14 Vidi galeriju Ognjen Dobrić u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport, STARSPORT / Shutterstock Editorial /Profimedia, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Izbeglištvo izgradilo karakter

Posle potucanja po tuđim kućama, Dobrići su se skrasili u Mladenovcu.

- Negde 98, 99. smo se preselili u Mladenovac i odatle je krenulo sve nabolje. Tada smo kupili naš stan, gde otac i dan-danas živi. Bilo je uslova da se roditelji presele, ali nisu hteli da izlaze iz stana, jer ima posebnu vrednost za moju porodicu. To je stan od 40 kvadrata i dve sobe, i značio je za nas jedan korak napred i nešto što su oni postigli sa svojih deset prstiju. Otac je radio od jutra do mraka da bi uspeo da zaradi, da bismo kupili taj mali stan. Doduše, drugačija je bila cena kvadrata nego danas, pa je bilo dostupnije. Nikad nisu hteli da se presele. Majka je u maju preminula i ceo život posle "Oluje" provela je u tom stanu. Otac i ne želi da se preseli, iako je bilo mnogo situacija u kojima je mogao.

Nemaština i izbeglištvo uticali su na karakter Ognjena Dobrića.

- Način na koji smo živeli i kako su me moji roditelji vaspitali izgradio me je. Naučili su me da uvek moraš da se boriš i da nema odustajanja u bilo kojim okolnostima. Mi smo kao porodica za kratko vreme iz situacije da smo imali sve došli do toga da nemamo apsolutno ništa. Sve što si imao izgubio si i dolaziš u Srbiju sa bukvalno nula dinara i moraš da kreneš ispočetka. Oni su najzaslužniji za moj put, jer mi nikada nisu dali da odustanem. Zato sam uspeo.

Nije mala stvar biti kapiten Crvene zvezde - Ognjen Dobrić Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Majka čuvala, otac radio od jutra do mraka

Ponosan je Dobrić na majku i oca i na to kako su ga vaspitali.

- Moji su mnogo vredni i pošteni ljudi. Otac je radio od jutra do mraka. Sećam se da kada sam bio mali, pre nego što ustanem – otac je već otišao na posao, a onda uveče legnem da spavam i on se još nije vratio. Nisam ga ni viđao, da bi nama obezbedio bolji život. Moralo je tako da bi preživeli, jer je situacija nije bila laka. To su malo teže priče, ali hvala Bogu, sve je prošlost. Stali smo na noge zahvaljujući vrednostima mojih roditelja i načinu na koji su živeli. Sve je palo na njih.

Svestan je Dobrić muka koje su snašle njega i njegovu porodicu po dolasku iz Krajine u Srbiju.

- Moji su se trudili da meni i bratu ništa ne fali, a sebi ništa nisu ostavljali. Ako bismo imali 100 dinara, 99 je išlo na nas dvojicu, a jedan na njih – ako i taj jedan. Kada smo se preselili u Mladenovac, otac je nastavio da radi od jutra do mraka i imali smo novac za život. Nikad mi ništa nije nedostajalo. Meni za košarku i bratu za fakultet je sve bilo obezbeđeno. Sve svoje potrebe su stavljali po strani. Porodica mi je sve! To me je oblikovalo. Nisam znao za drugačije i borba je bila usađena. To je prirodno došlo, ništa nije na silu. Znam kroz šta je sve moja porodica prošla i usadila mi je da ništa ne postoji lako, nego da mora da se radi i da se ništa ne dobija na lepe oči - jasan je Ognjen Dobrić.

Kurir sport/Meridiansport