Slušaj vest

Somborac je trenutno povređen i odsutan sa parketa, ali je i dalje tema brojnih razgovora u Denveru.

Adelman je otkrio da je "pozajmio" neke metode Svetislava Pešića kada je reč o igri sa Nikolom Jokićem.

"Koristili smo stvari koje su oni uradili sa njim, a oni su koristili stvari koje smo mi radili sa njim, što ima mnogo smisla. Mi smo ti koji su najviše uz njega i vidimo šta ne uspeva, a šta uspeva", rekao je Adelman i dodao:

"Mislim da postoje neki delovi međunarodne igre koji su drugačiji, koji se ne prenose na našu igru. Samo su pravila drugačija. Način na koji možete da zonirate. Definitivno postoje stvari koje smo implementirali, način na koji su ga postavili".

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić i Kristijan Braun Foto: Printscreen / Twitter / NBAonPrime

Trener Denvera se poklonio čuvenom Kariju.

"Veliko poštovanje prema jednom od najboljih svetskih trenera. Svi uspesi koje je postigao, a onda naš najbolji igrač koji igra po njegovom programu, šta su tamo uradili, što su bili tako blizu osvajanja zlatne medalje. Imamo veliko poštovanje prema njemu".

Bonus video: