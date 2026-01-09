Slušaj vest

Jedna od najvećih žena u istoriji ovog sporta je umrla u trenutku kada je imala 73 godine.

Vest o odlasku Uljane Semjonove je objavio Košarkaški savez Letonije.

Semjonova je najtrofejnija sovjetska košarkašica svih vremena.

Dva puta je osvajala sa reprezentacijom SSSR Olimpijske igre (1976. i 1980. godine), bila je tri puta šampionka sveta (1971, 1975. i 1983. godine) i čak 10 puta šampiona Evrope.

Od 2007. godine je članica FIBA Kuće slavnih, a od 1993. godine članica Košarkaške kuće slavnih.

Semjonova je, prema određenim izvorima bila visoka 213 centimetara, a dugo je u Ginisovoj knjizi rekorda bila zavedena kao zvanično najviša košarkašica u istoriji.

Semjonova je 2017. godine imala operaciju na srcu, a 2022. godine su lekari morali da joj amputiraju nogu.

