SVET SPORTA DANAS JE ZAVIJEN U CRNO! Umrla jedna od najvećih košarkašica svih vremena: Legenda ređala trofeje, bila i u Ginisovoj knjizi rekorda
Jedna od najvećih žena u istoriji ovog sporta je umrla u trenutku kada je imala 73 godine.
Vest o odlasku Uljane Semjonove je objavio Košarkaški savez Letonije.
Semjonova je najtrofejnija sovjetska košarkašica svih vremena.
Dva puta je osvajala sa reprezentacijom SSSR Olimpijske igre (1976. i 1980. godine), bila je tri puta šampionka sveta (1971, 1975. i 1983. godine) i čak 10 puta šampiona Evrope.
Od 2007. godine je članica FIBA Kuće slavnih, a od 1993. godine članica Košarkaške kuće slavnih.
Semjonova je, prema određenim izvorima bila visoka 213 centimetara, a dugo je u Ginisovoj knjizi rekorda bila zavedena kao zvanično najviša košarkašica u istoriji.
Semjonova je 2017. godine imala operaciju na srcu, a 2022. godine su lekari morali da joj amputiraju nogu.