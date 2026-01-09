Košarkaški klub Partizan je fudbalskom klubu uplatio 1,5 miliona evra.
RAZLOG
KK PARTIZAN OTKRIO ZAŠTO JE FUDBALSKOM KLUBU UPLATIO VIŠE OD MILION EVRA! Crno-beli se ekspresno javili
Slušaj vest
Kako je navedeno u saopštenju FK Partizan radi se o kratoročnoj pozajmici, a novac bi trebalo da bude usmeren na rešavanje pitanja UEFA licence.
Fudbalski klub je u pomenutom obraćanju navijačima naveo i kada će novac biti vraćen na račune košarkaškog kluba.
Ubrzo nakon objave i poruke iz fublaske sekcije trofejnog sportskog društva, oglasio se i košarkaški klub.
"Porodica je tu da pomogne kada je teško! Zajedno za naš Partizan!", poručili su iz KK Partizan.
Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport
Vidi galeriju
Košarkaši Partizana se trenutno nalaze u Barseloni gde ih očekuje utakmica Evrolige.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši