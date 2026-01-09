Slušaj vest

Kako je navedeno u saopštenju FK Partizan radi se o kratoročnoj pozajmici, a novac bi trebalo da bude usmeren na rešavanje pitanja UEFA licence.

Fudbalski klub je u pomenutom obraćanju navijačima naveo i kada će novac biti vraćen na račune košarkaškog kluba.

Ubrzo nakon objave i poruke iz fublaske sekcije trofejnog sportskog društva, oglasio se i košarkaški klub.

"Porodica je tu da pomogne kada je teško! Zajedno za naš Partizan!", poručili su iz KK Partizan.

Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Košarkaši Partizana se trenutno nalaze u Barseloni gde ih očekuje utakmica Evrolige.

Ne propustiteFudbalKK PARTIZAN UPLATIO 1,5 MILIONA EVRA FUDBALSKOM KLUBU! Crno-beli se oglasili iz Humske i sve objasnili navijačima, evo gde ide ovaj novac!
vanrednostanjekoronavirus5385.jpg
EvroligaNAVIJAČ PARTIZANA CRNO-BELIM DRESOM LOŽIO VATRU U SMEDEREVCU ZA BOŽIĆ! Kada vidite prezime košarkaša sve će vam biti jasno!
Tajrik Džons
EvroligaĐOAN PENJAROJA DOBIO NEOČEKIVANU PORUKU PRED POVRATAK U BARSELONU! Trener Partizana u centru pažnje: "Možda će biti komplikovano..."
Đoan Penjaroja
EvroligaMOGU LI CRNO-BELI DA SE POMERE SA DNA TABELE: Evo gde možete da gleda utakmicu Barselona - Partizan
Borac, Partizan, ABA liga

Bonus video:

Grobari, Humska, Južna tribina, Partizan Izvor: Kurir