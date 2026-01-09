Slušaj vest

Fudbalski klub je u pomenutom obraćanju navijačima naveo i kada će novac biti vraćen na račune košarkaškog kluba.

Ubrzo nakon objave i poruke iz fublaske sekcije trofejnog sportskog društva, oglasio se i košarkaški klub.

"Porodica je tu da pomogne kada je teško! Zajedno za naš Partizan!", poručili su iz KK Partizan.

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Košarkaši Partizana se trenutno nalaze u Barseloni gde ih očekuje utakmica Evrolige.

Bonus video: