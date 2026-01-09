Slušaj vest

Atlanta Hoksi povukli su jedan od najvećih poteza u NBA ligi ove sezone i trejdovali Treja Janga u Vašington.

U suprotnom smeru stižu iskusni bek Si-Džej Mekolum i krilo Kori Kispert.

Generalni menadžer Atlante Onsi Saleh emotivno se oprostio od dosadašnjeg lidera ekipe.

- U ime cele franšize želim da se zahvalim Treju na svemu što je uradio za Atlantu, kako na terenu, tako i van njega. Više od sedam sezona, uključujući četiri Ol-star nastupa, učinio je da postane jedan od omiljenih igrača navijača i jedan od najvećih u istoriji kluba. Želimo njemu i njegovoj porodici sve najbolje - poručio je Saleh.

Trej Jang napušta Atlantu kao jedan od najznačajnijih igrača u istoriji franšize. U dresu Hoksa odigrao je 493 utakmice i prosečno beležio 25,2 poena i 9,8 asistencija. U plej-ofu je predvodio Atlantu do finala Istočne konferencije 2021. godine, a klub napušta kao rekorder po broju asistencija i pogođenih trojki u istoriji franšize.

Četvorostruki Ol-star i član idealne treće petorke NBA lige iz 2022. godine ostavlja dubok trag u Atlanti, ali Hoksi očigledno započinju novu eru sa iskusnim pojačanjima i drugačijom strukturom tima.

