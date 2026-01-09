Slušaj vest

Aleksa Avramović, košarkaški reprezentativac Srbije i član Dubaija, postao je otac.

Tu informaciju su objavili i Košarkaški savez Srbije i njegov bivši klub Partizan.

Aleksa Avramović na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

 „Našem bivšem igraču Aleksi Avramoviću i supruzi Teodori od srca čestitamo rođenje sina Pavla“, navedeno je u poruci Partizana.

Sa druge strane, KSS je naveo da su „stigle prelepe vesti“ uz najlepše želje.

Zagrevanje Alekse Avramovića na Eurobasketu  Izvor: Arena 1 Premium