Nakon sedam vezanih gostovanja Nagetsi su se vratili u Kolorado, a tamo su doživeli poraz rezultatom 110:87.

Ekipa Dejvida Adelmana je još jednom igrala bez Nikole Jokića koji je utakmicu gledao u civilu, a bila je u dobroj situaciji sve do poslednje četvrtine.

Iako je na poluvremenu Atlanta, koja je trejdovala najboljeg igrača Treja Janga, imala osam poena prednosti, Denver je u trećoj deonici uspeo da se vrati.

Pred poslednju četvrtinu Nagetsi su imali poen prednosti, ali su u poslednjih 12 minuta postigli samo 12 poena, što je protivnik maksimalno iskoristio.

Atlantu je do pobede vodio Džejlen Džonson sa 29 poena, devet skokova i šest asistencija, a Dajson Danijels je ostvario tripl-dabl učinak sa 17 poena, 11 skokova i 10 asistencija.

Kod Denvera je najbolji bio Pejton Votson sa 25 poena, 11 skokova i četiri asistencije.

