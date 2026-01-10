Slušaj vest

Srpski košarkaš je doživeo povredu kolena krajem 2025. godine i zbog toga je propustio prethodne utakmice.

Nije potpuno poznato kada će Nikola Jokić da se vrati u ekipu, a to bi moglo da se dogodi i pre kraja januara.

Denver je, nakon sedam vezanih gostovanja, stigao kući u Kolorado, a tamo je poražen od Atlante.

"Video sam zaista, zaista umornu ekipu. To se dešava u NBA ligi, posle sedam gostovanja. Dali su sve od sebe u trećoj četvrtini da se vrate u meč. Ali to se dešava u NBA ligi. Mi to znamo. Bez izgovora, ‘bla, bla, bla’, ali to se jednostavno dešava", rekao je Adelman.

Govorio je i o Jokiću koji je i u takmicu protiv Hoksa gledao u civilu.

"Znam da mu nije lako. Nikada ranije nije bio povređen i najteže je gledati sa strane. Jokić je igrač koji ne preskače utakmice, ne odmara i uvek želi da bude na terenu".

Igrao je Somborac fantastično i ove sezone, a zbog posebnog pravila bi mogao da ispadne iz trke za MVP trofej.

"Razumem pravilo o minimalnom broju mečeva za nagrade, ali govorimo o momku koji skoro deset godina nije propuštao utakmice. Jasno je da jedva čeka povratak, ali moramo da ispoštujemo proces".

