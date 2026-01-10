"ZNAM DA MU NIJE LAKO, TO JE MOMAK KOJI 10 GODINA..." Jokiću je trenutno teže nego bilo kome! Zbog povrede bi mogao da ostane bez trofeja!
Srpski košarkaš je doživeo povredu kolena krajem 2025. godine i zbog toga je propustio prethodne utakmice.
Nije potpuno poznato kada će Nikola Jokić da se vrati u ekipu, a to bi moglo da se dogodi i pre kraja januara.
Denver je, nakon sedam vezanih gostovanja, stigao kući u Kolorado, a tamo je poražen od Atlante.
"Video sam zaista, zaista umornu ekipu. To se dešava u NBA ligi, posle sedam gostovanja. Dali su sve od sebe u trećoj četvrtini da se vrate u meč. Ali to se dešava u NBA ligi. Mi to znamo. Bez izgovora, ‘bla, bla, bla’, ali to se jednostavno dešava", rekao je Adelman.
Govorio je i o Jokiću koji je i u takmicu protiv Hoksa gledao u civilu.
"Znam da mu nije lako. Nikada ranije nije bio povređen i najteže je gledati sa strane. Jokić je igrač koji ne preskače utakmice, ne odmara i uvek želi da bude na terenu".
Igrao je Somborac fantastično i ove sezone, a zbog posebnog pravila bi mogao da ispadne iz trke za MVP trofej.
"Razumem pravilo o minimalnom broju mečeva za nagrade, ali govorimo o momku koji skoro deset godina nije propuštao utakmice. Jasno je da jedva čeka povratak, ali moramo da ispoštujemo proces".
Bonus video: