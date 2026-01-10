Slušaj vest

Vašington je ubedljivo izgubio od Nju Orleansa rezultatom 128:107.

Vukčević je, kao rezerva, za 23 minuta u igri, zajedno sa Kišonom Džordžom bio najefikasniji. Obojica su postigli po 15 poena, a Srbin je zabeležio još četiri skoka i dve asistencije. Pogodio je četiri od 14 šuteva iz igre, od toga nijednu trojku iz četiri pokušaja.

Tristan Vukčević u NBA ligi Foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia, Jess Rapfogel / Getty images / Profimedia

Nju Orleans je u svakoj četvrtini bio bolji od protivnika, a zaostatak ekipe iz prestonice je išao i do 26 poena.

Pelikanse su predvodili Derik Kvin, Trej Marfi i Zajon Vilijamson.

Kvin je ostvario tripl-dabl učinak sa 14 poena, 16 skokova i 12 asistencija, Marfi je bio najefikasniji sa 35 poena, a uz to je imao i osam skokova i četiri asistencije, dok je Vilijamson do 31 poena stigao uz 12 pogođenih od 14 šuteva iz igre.

Nju Orleans ima devet pobeda i 31 poraz, Vašington 10 pobeda i 27 poraza.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

