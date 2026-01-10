Nikola Jokić je sa klupe Denvera gledao poraz svog tima od Atlante.
NBA
KAMERA UHVATILA JOKIĆA U ELEGANTNOM IZDANJU! Evo šta je Nikola radio sa Danicom tokom utakmice Denvera
Slušaj vest
Somborac je mogao da vidi borbu svojih saigrača sve do poslednje četvrtine. Nakon treće deonice Nagetsi su imali prednost, ali su u poslednjih 12 minuta postigli samo 12 poena.
Nikola Jokić, koji ne igra od kraja 2025. godine kada je doživeo povredu kolena, gledao je utakmicu iz prvog reda.
Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot
Vidi galeriju
Srpski košarkaš je na meč došao u sivoj kombinaciji, pantalomana rolki i sakou, a u jednom trenuku je snimljen njegov razgovor sa sudijom, Danicom Barudi. Sve je trajalo kratko uz nekoliko razmenjenih reči i Nikolinu ruku na njenom ramenu.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši