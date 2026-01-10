Slušaj vest

Somborac je mogao da vidi borbu svojih saigrača sve do poslednje četvrtine. Nakon treće deonice Nagetsi su imali prednost, ali su u poslednjih 12 minuta postigli samo 12 poena.

Nikola Jokić, koji ne igra od kraja 2025. godine kada je doživeo povredu kolena, gledao je utakmicu iz prvog reda.

Srpski košarkaš je na meč došao u sivoj kombinaciji, pantalomana rolki i sakou, a u jednom trenuku je snimljen njegov razgovor sa sudijom, Danicom Barudi. Sve je trajalo kratko uz nekoliko razmenjenih reči i Nikolinu ruku na njenom ramenu.

