Slušaj vest

Somborac je mogao da vidi borbu svojih saigrača sve do poslednje četvrtine. Nakon treće deonice Nagetsi su imali prednost, ali su u poslednjih 12 minuta postigli samo 12 poena.

Hoksi su to iskoristili i surovo kaznili.

Nikola Jokić, koji ne igra od kraja 2025. godine kada je doživeo povredu kolena, gledao je utakmicu iz prvog reda.

Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot

Srpski košarkaš je na meč došao u sivoj kombinaciji, pantalomana rolki i sakou, a u jednom trenuku je snimljen njegov razgovor sa sudijom, Danicom Barudi. Sve je trajalo kratko uz nekoliko razmenjenih reči i Nikolinu ruku na njenom ramenu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Ne propustiteKošarka"ZNAM DA MU NIJE LAKO, TO JE MOMAK KOJI 10 GODINA..." Jokiću je trenutno teže nego bilo kome! Zbog povrede bi mogao da ostane bez trofeja!
Nikola Jokić
KošarkaJOKIĆ GLEDAO KATASTROFU DENVERA U POSLEDNJOJ ČETVRTINI! Nagetsi imali prednost, a onda odigrali najgorih 12 minuta!
Nikola Jokić
KošarkaJOKIĆEV TRENER SE POKLONIO SVETISLAVU PEŠIĆU! Niko nije očekivao ovakve reči za Karija direktno iz Denvera
SERBIA-JAPAN_186.JPG
KošarkaNAJNOVIJE INFORMACIJE O OPORAVKU JOKIĆA: Radi non-stop, već je počeo sa šutiranjem na terenu...
Nikola Jokić

Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports