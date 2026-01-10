Slušaj vest

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je pred utakmicu 14. kola ABA lige da njegova ekipa mora da se oporavi posle meča protiv Barselone i dodao da "crno-belima" neće biti lako na gostovanju Studentskom centru.

Košarkaši Partizana gostovaće sutra od 20.30 časova Studentskom centru u Sportskom centru "Morača" u Podgorici. Crno-beli su u petak u gostima poraženi od Barselone rezultatom 88:70 u 21. kolu Evrolige.

"Posle utakmice protiv Barselone moramo pre svega da se oporavimo. Potrebno je da napredujemo, da se kroz današnji trening dobro pripremimo i da odigramo jednu čvrstu, stabilnu utakmicu. Gostovanja nikada nisu laka i zbog toga moramo da uložimo dodatni napor, kako u pripremi, tako i na samom terenu", rekao je Penjaroja, a prenosi sajt kluba.

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington naveo da će crno-beli morati da imaju dobar pristup od početka utakmice.

"Nastavljamo da se borimo i u ABA ligi, gde smo trenutno u samom vrhu, tako da je potrebno da ostanemo na tom putu. Sledi nam meč protiv Studentskog centra, ekipe koju ne smemo olako da shvatimo", izjavio je Vašington.

Partizan je drugoplasirani na tabeli grupe A ABA lige sa 10 pobeda i jednim porazom, dok je Studentski centar na poslednjem, devetom mestu sa učinkom 2-10.