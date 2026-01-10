Nesvakidašnja situacija je zabeležena na utakmici Orlando - Filadelfija.
Košarka
DRAMA NA NBA UTAKMICI! SUDIJA ODJEDNOM PAO! Arbitra na kolicima odvezli sa terena posle situacije kakva se ne viđa često
Slušaj vest
Poznati sudija Bil Kenedi, morao je da napusti teren i to uz pomoć drugih, u kolicima.
Kenedi je doživeo tešku povredu pred kraj prve četvrtine. Dok je pratio jednu kontru Filadelfije počeo je da hramlje.
Uhvatio se za nogu i seo na parket, a utakmica je ubrzo prekinuta.
Nakon nekoliko minuta ukazivanja pomoći postalo je izvesno da Kenedi ne može da nastavi da sudi na toj utakmici. U kolicima su ga odveli sa terena, a meč je nastavljen bez njega.
Pogledajte trenutak kada se povredio sudija:
Filadelfija je na kraju stigla do pobede reuzltatom 103:91.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši