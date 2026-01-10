Slušaj vest

Poznati sudija Bil Kenedi, morao je da napusti teren i to uz pomoć drugih, u kolicima.

Kenedi je doživeo tešku povredu pred kraj prve četvrtine. Dok je pratio jednu kontru Filadelfije počeo je da hramlje.

Uhvatio se za nogu i seo na parket, a utakmica je ubrzo prekinuta.

Nakon nekoliko minuta ukazivanja pomoći postalo je izvesno da Kenedi ne može da nastavi da sudi na toj utakmici. U kolicima su ga odveli sa terena, a meč je nastavljen bez njega.

Pogledajte trenutak kada se povredio sudija:

Filadelfija je na kraju stigla do pobede reuzltatom 103:91.

