Košarkaši Galatasaraja pobedili su na svom terenu Bešiktaš rezultatom 89:73 u meču 15. kola turskog prvenstva.

Najefikasniji u ekipi koju predvodi Đanmarko Poceko bili su bivši igrač Zvezde Fredi Gilespi i Erik Mekalum sa po 13 postignutih poena. Fabijan Vajt i Džejms Palmer ubacili su po 12 poena.

U redovima Bešiktaša, koji sa klupe vodi vodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, istakao se Devon Dotson sa 13 poena. Ismael Kamagat i Džona Metjuz postigli su po 11 poena.

Bešiktaš je vodeći na tabeli turskog prvenstva sa 13 pobeda i dva poraza, dok je Galatasaraj na šestom mestu sa učinkom 8-7.

U sledećem kolu, Bešiktaš će gostovati Turk Telekomu, a Galatasaraj će dočekati Bahčešehir.

