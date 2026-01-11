Partizan gostuje SC Derbiju od 20.30.
SC DERBI DOČEKUJE PARTIZAN! Evo gde možete gledati abaligaški okršaj!
Košarkaši Partizana gostuju od 20.30 ekipi SC Derbija u meču 12. kola ABA lige.
Partizan nakon novog poraza u Evroligi želi da nastavi sa pobedama barem u regionalnom takmičenju i tako nastavi korak sa liderom Dubaijem.
Meč između Derbija i Partizana možete gledati na TV Arena sport premium 1 kanalu.
