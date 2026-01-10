Slušaj vest

Igokea je upisala sedmu pobedu od početka sezone i četvrta je na tabeli Grupe A, dok je Kluž na drugoj poziciji sa skorom 9/4.

Domaći tim je do pobede vodio Natanijel Pjer-Luis sa 29 poena, a najbolje su ga pratili Ahmad Malik Rori sa 19 i Strahinja Gavrilović sa 18 poena. U timu Kluža najefikasniji je bio Mićel Krik sa 35 poena.

Košarkaši Igokee će u narednom kolu ABA lige dočekati Studentski centar, dok će Kluž ugostiti Dubai.

(Beta)

Ne propustiteKošarkaŽELJKO OBRADOVIĆ GRMI POSLE PORAZA OD DUBAIJA: Sramotno, ovo je baš sramotno! Neki igrači kao da nemaju želju...
Željko Obradović
KošarkaABA LIGA: Dubai ubedljiv protiv Borca u Čačku!
ZVEZDA-DUBAI_47.JPG
KošarkaCRVENO-BELI SE PONOVO SELE! ZVEZDA PROTIV BUDUĆNOSTI U PIONIRU UMESTO ARENE: Evo šta ovo znači za vlasnike sezonskih karata!
zvezda-asvel-157995.JPG
KošarkaOBRADOVIĆ POSLE DERBIJA: Počeli smo loše, ali su onda naši ključni igrači preokrenuli meč
PARTIZAN-PARIS_154.jpg

Fudbaleri sve više umiru od srčane slabosti! Doktor otkriva: Pregledi su retko rađeni Izvor: Kurir televizija