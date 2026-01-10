Košarkaši Igokee pobedili su na svom terenu ekipu Kluža posle produžeta sa 114:108 (29:22, 18:29, 24:26, 29:23, 14:8), u utakmici 14. kola Grupe A ABA lige.
NBA KOŠARKA U LAKTAŠIMA: Igokea posle produžetka bolja od Kluža
Igokea je upisala sedmu pobedu od početka sezone i četvrta je na tabeli Grupe A, dok je Kluž na drugoj poziciji sa skorom 9/4.
Domaći tim je do pobede vodio Natanijel Pjer-Luis sa 29 poena, a najbolje su ga pratili Ahmad Malik Rori sa 19 i Strahinja Gavrilović sa 18 poena. U timu Kluža najefikasniji je bio Mićel Krik sa 35 poena.
Košarkaši Igokee će u narednom kolu ABA lige dočekati Studentski centar, dok će Kluž ugostiti Dubai.
