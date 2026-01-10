Slušaj vest

Košarkaši Beča savladali su Cedevita Olimpiju sa 93:89 i tako u 14. kolu načinili veliko iznenađenje u ABA ligi.

Domaći su uoči ovog kola bili poslednjeplasirani u grupi B, a sada su se izjednačili sa Ilirijom. Imaju skor 3-9.

Cedevita Olimpija, koja je prva sa skorom 10-3, uspela je da "zakuva" utakmicu u finišu, ali na tome je ostala.

Junak Beča bio je Bum sa 29 poena. Mahalbašić je dodao 20, uz 11 skokova i pet asistencija, a Jarumbauskas 15 poena, osam skokova i četiri asistencije.

Gibson je bio najefikasniji kod gostiju sa 24 poena. Stjuart je ubacio 17, uz to imao i pet skokova. Nikolić je imao 12 poena i četiri asistencije.

Beč u narednom kolu dočekuje Spartak, dok će Cedevita Olimpija ugostiti Budućnost.

Ne propustiteFudbalBUNDESLIGA! Štutgart ponizio Leverkuzen!
Bundesliga, Leverkuzen, Frajburg
EvroligaKRISTAPS PORZINGIS U CRVENOJ ZVEZDI? Detonacija koja će uzdrmati Evroligu, ali i Partizan se nada dolasku bombe u Humsku!
Kristaps Porzingis
Ostali sportoviSRBIJA - HOLANDIJA: Šok u Areni! Delfini gube od autsajdera
NETHERLANDS-SERBA_03.JPG
Ostali sportovi"AJKULE" SIGURNE NA STARTU: Vaterpolisti Crne Gore pobedili Maltu
Dejan Savić

BONUS VIDEO:

Veliki aplauz za košarkaše Olimpijakosa Izvor: Kurir