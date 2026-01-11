Slušaj vest

 Krajem oktobra plejmejkeru Oklahome i reprezentativcu Srbije Nikoli Topićudijagnostifikovan je rak testisa, nakon operacije započeo je hemoterapije, a sada je već na košarkaškom terenu.

Novinari koji prate Oklahomu objavili su snimke sa treninga Tandera, na kojima se može videti kako mladi srpski košarkaš, koji je nedavno pobedio opaku bolest, vredno trenira sa saigračima.

Podsetimo, iako je ovo zvanično njegova druga sezona u dresu Tandera, Nikola još uvek nije debitovao u NBA ligi. Prvu sezonu je propustio zbog teške povrede kolena, a pred sam start druge saznao je da boluje od raka testisa.

Srećom, lečenje je uspešno završeno i Nikola se polako vraća trenažnom procesu, pa se nadamo da ćemo već ove sezone gledati njegov debi na velikoj sceni.

Oklahoma - Šarlot, sjajna partija Topića Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Teško je precizirati vremenski okvir, ali se iskreno nadam da će ove godine dobijati minute ne samo u Dži ligi, već i na NBA parketima, ako se sve bude odvijalo kako sada izgleda", otkrio je nedavno u jednom intervjuu njegov agent Miško Ražnatović.

Ne propustiteKošarkaKOLIKO JE OVO LEPO VIDETI... NIKOLA TOPIĆ OPET TRENIRA SA EKIPOM! Pojavio se snimak sa zagrevanja koji je oduševio planetu! VIDEO
Screenshot 2025-12-23 123338.jpg
KošarkaSNIMAK KOJI ĆE ODUŠEVITI ČITAVU SRBIJU! Nikola Topić se već vratio na parket! Saznao da ima rak, krenuo u borbu protiv opake bolesti, a sada... (VIDEO)
Nikola Topić
KošarkaOGROMNA PODRŠKA ZA NIKOLU TOPIĆA! Iz Oklahome se oglasili zbog Srbina: "Smiren je, ne žali sebe... Imamo veliko poštovanje prema njemu!"
Nikola Topić
KošarkaKAKO JE OTKRIVENO DA NIKOLA TOPIĆ IMA RAK! Čuveni doktor otkrio nepoznate detalje: Videli smo u reprezentaciji da nešto nije u redu!
Nikola Topić

Nikola Topić povreda Izvor: Kurir/Petar Aleksić