Težak poraz doživeli su košarkaši Majamija prethodne noći.

Indijana, koja je u dosadašnjem toku sezone zabeležila svega sedam pobeda, deklasirala je ekipu sa Floride rezultatom 123:99.

Izabranici trenera Erika Spolstre imali su katastrofalno šutersko veče, ubacili su samo četiri trojke iz 30 pokušaja.

Šut nije služio ni našeg Nikolu Jovića, koji je za 17 minuta igre zabeležio samo četiri poena. Šutirao je 1/4 za dva, 0/2 za tri i 2/2 slobodna bacanja. Uz to imao je jedan skok i jednu izgubljenu loptu.

Najzaslužniji za trijumf Pejsersa bio je Endru Nembhard sa 29 poena, dok se u redovima Hita istakao Tajler Hiro sa 21 postignutim poenom.

