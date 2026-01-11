Slušaj vest

Košarkaš Sakramento Kingsa i reprezentativac Nemačke, Denis Šruder, suspendovan je na tri utakmice jer je pokušao da udari protivničkog igrača nakon poraza svog tima od Lejkersa u Los Anđelesu 28. decembra.

Incident se dogodio u hodniku dvorane, 40-ak minuta po završetku utakmice.

Iako liga u svom saopštenju nije identifikovala igrača Lejkersa sa kojim je Šruder bio u sukobu, američki mediji prenose da je reč o Luki Dončiću.

1/8 Vidi galeriju Dončić u dresu Lejkersa Foto: Sean Gardner / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Tokom meča Dončić i Šruder su u više navrata ulazili u verbalne duele, a tenzije su dostigle vrhunac kada je Luka tokom jednog tajm-auta dobacio Šruderu: "Trebalo je da potpišeš taj ugovor", aludirajući na bogatu ponudu Lejkersa od 82 miliona dolara koju je Nemac odbio pre nekoliko godina.

Iako je delovalo da su se tenzije smirile, Šruder nije zaboravio na provokacije. Kada je napustio gostujuću svlačionicu potražio je Dončića u hodniku kako bi se fizički obračunao sa njim. Nakon kraće rasprave pokušao je da udari Luku, ali obezbeđenje i pojedini igrači sprečili su ga u tome. Razdvojilo ih je obezbeđenje, a Deandre Ejton je odvukao Šrudera. Zapanjeni Dončić je odmah sa ocem Sašom napustio dvoranu, a Šruder je ispraćen do klupskog autobusa.

Zbog suspenzije, Nemac će propustiti naredne tri utakmice, uključujući i okršaj sa Lejkersima u Sakramentu.