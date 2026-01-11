Slušaj vest

Problemi sa povredama zadaju ozbiljne probleme Bogdanu Bogdanoviću u njegovoj devetoj NBA sezoni.

Kapiten Srbije nije igrao od 26. decembra, kada se na utakmici protiv Portlanda požalio na povredu i napustio teren posle svega dva minuta igre.

Detaljnih informacija nije bilo, Klipersi su iz meča u meč obaveštavali javnost da je pod znakom pitanja, pa niko nije znao šta se tačno sa njim dešava.

Hjuston - Klipresi, Bogdan Bogdanović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

O njegovom statusu konačno je progovorio trener ekipe iz LA, Tajron Lu.

Na konferenciji za medije trener Klipersa rekao je da Bogdan mnogo fali ekipi i da će se uskoro vratiti na teren.

"Znate, Bogdan Bogdanović radi dva na dva i tri na tri za sada. Nadamo se da će se što pre vratiti na parket. Nedostaje nam i te kako njegova sposobnost da razigrava, pa njegov šut... I to što je još jedan igrač koji može da 'vodi' loptu za nas. On predvodi tu postavu", otkrio je Tajron Lu.

Bogdan je ove sezone upisao samo 16 nastupa i prosečno je beležio 8,0 poena, 2,9 skokova, 2,7 asistencija i 0,5 ukradenih lopti po meču.

Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1