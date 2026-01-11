Kavaj Lenard bio je najefikasniji u Klipersima sa 26 poena.
BOGDAN PROPUSTIO OSMI UZASTOPNI MEČ! Klipersi bez Srbina srušili Pistonse: Pogledajte najzanimljivije momente sa meča! (VIDEO)
Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović propustio je osmi uzastopni meč zbog povrede, a njegovi Los Anđeles Klipersi su kao gosti pobedili Detroit rezultatom 99:92.
Kavaj Lenard bio je najefikasniji u Klipersima sa 26 poena, Džon Kolins dodao je 25, Džejms Harden 19, a Ivica Zubac 17 poena.
Kod Detroita su se istakli Dankan Robinson sa 20, Ronald Holand sa 16 i Danis Dženkins sa 10 poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
