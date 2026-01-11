Slušaj vest

Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović propustio je osmi uzastopni meč zbog povrede, a njegovi Los Anđeles Klipersi su kao gosti pobedili Detroit rezultatom 99:92.

Kavaj Lenard bio je najefikasniji u Klipersima sa 26 poena, Džon Kolins dodao je 25, Džejms Harden 19, a Ivica Zubac 17 poena.

Kod Detroita su se istakli Dankan Robinson sa 20, Ronald Holand sa 16 i Danis Dženkins sa 10 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Ne propustiteKošarkaŠTA SE DEŠAVA SA BOGDANOM BOGDANOVIĆEM? Trener Klipersa konačno progovorio o Srbinu!
Bogdan Bogdanović
KošarkaDENIS ŠRUDER SUSPENDOVAN - POKUŠAO DA UDARI LUKU DONČIĆA! Naseo na provokacije Slovenca, pa "eksplodirao" u hodniku dvorane! Isplivali detalji incidenta!
Denis Šruder, Luka Dončić
KošarkaSRBIN NIJE MOGAO NIŠTA DA POGODI! Majami doživeo debakl, loša partija Nikole Jovića! (VIDEO)
Nikola Jović u dresu Majamija
KošarkaKAKAV BORAC JE NIKOLA TOPIĆ! Pobedio opaku bolest i odmah uzeo loptu u ruke! Kako je lepo videti ovo: Reprezentativac Srbije vredno trenira sa ekipom! (VIDEO)
Nikola Topić

Džamal Marej upropastio Denver i partiju Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium