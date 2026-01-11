Naime, zbog finansijskih problema brojni igrači i članovi stručnog štaba nedavno su napustili Trapani i samo tri seniora ostala su u italijanskom klubu. Njih trojica imala su problema sa povredama, zbog čega nisu mogli da igraju i treneru su na raspolaganju ostala samo četiri juniora. Čak trojica su isključena zbog pet faulova, na terenu je ostao samo jedan igrač, pa je meč momentalno prekinut.