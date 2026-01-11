POTPUNO RASULO - UTAKMICA SERIJA A TRAJALA SAMO ČETIRI MINUTA! Domaćin ostao sa jednim igračem na parketu, meč prekinut!
Ekipa Trapanija nalazi se u potpunom rasulu.
Utakmica 15. kola italijanskog šampionata između Trapanija i Trenta prekinuta je posle nešto više do četiri minuta igre, pri rezultatu 26:11 u korist gostiju.
Meč je prekinut, jer je domaćin ostao sa jednim igračem na terenu.
Naime, zbog finansijskih problema brojni igrači i članovi stručnog štaba nedavno su napustili Trapani i samo tri seniora ostala su u italijanskom klubu. Njih trojica imala su problema sa povredama, zbog čega nisu mogli da igraju i treneru su na raspolaganju ostala samo četiri juniora. Čak trojica su isključena zbog pet faulova, na terenu je ostao samo jedan igrač, pa je meč momentalno prekinut.
Podsetimo, isti scenario nedavno smo gledali i u meču FIBA Lige šampiona protiv Hapoel Holana.
Košarkaški savez Italije i rukovodstvo Serije A u ponedeljak će održati sastanak na kom će razrešena sudbina italijanskog kluba.