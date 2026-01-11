Slušaj vest

Iako je dva dana pred meč izgubio majku, nije želeo da ostavi saigrače na cedilu.

Unikaha je priredila veliko iznenađenje u 15. kolu ACB lige, pošto je u gostima savladala Valensiju rezultatom 76:70.

Apsolutni heroj meča bio je košarkaš gostujućeg tima Čejs Odidž koji je prikazao impresivnu partiju svega dva dana nakon velike porodične tragedije koju je doživeo.

Čejsu je preminula majka, a pre manje od godinu dana ostao je bez oca, pa je u suzama izašao pred kamere nakon meča.

Čejs Odidž Foto: Screenshot

"Zahvalio bih se Bogu, Isusu Hristu, što je nosio mene i moju porodicu kroz teška vremena. Teška godina, izgubio sam majku pre dva dana, oca pre manje od godinu dana. Molim se Bogu, Isusu. Bog je gledao odozgo, kao i mama i tata. Bog je dobar, sva slava njemu, ne meni", rekao je vidno utučeni Odidž.

Inače, košarkaš Unikahe za 22 minuta igre upisao je čak 20 poena i bio najzaslužniji za trijumf svog tima.