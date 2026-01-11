Slušaj vest

Američki košarkaš Met Tomas novi je član Bešiktaša, saopštio je danas turski klub, koji sa klupe predvodi selektor naše reprezentacije Dušan Alimpijević.

"Bešiktaš je potpisao ugovor sa Metom Tomasom. Tokom karijere, Tomas je igrao za Obradorio, Valensiju, Toronto Reptorse, Jutu Džez, Čikago Bulse, Panatinaikos i Albu Berlin, a poslednji put za Granadu", stoji u klupskoj objavi, bez detalja o dužini potpisanog ugovora.

Tomas je upisao 126 nastupa u najjačoj ligi sveta, a iza sebe ima i zavidnu evropsku karijeru. Sa Valensijom je 2019. osvojio Evrokup, a nastupao je i za Panatinaikos i berlinsku Albu.

Tomas (31) je ove sezone u španskoj ACB ligi u dresu Granade imao prosek od 14.6 poena, 2.3 skoka i 1.5 asistenciju.