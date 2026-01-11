Svi događaji
20:58

Druga četvrtina- 23:35

Vašington izuzetno rapoložen na ovom meču i sa deset poena najzaslužniji je za preokret. Trener Podgoričana prinuđen da zatraži tajm-aut.

Ni to nije pomoglo domaćinu, crno-beli su se potpuno razigrali i brzo stekli dvocifrenu prednost

20:41

Prva četvrtina - 16:15

Partizan je jako loše ušao meč, potpuno nezainteresovano što motivisani domaćin koristi za lepu i neočekivanu prednost već u petom minutu. Crno-beli su promašili svih pet šuteva za tri poena.

Partizan je tek u poslednja dva minuta prve četvrtine dšao do igre i sa dve trojke Vašingtona uhvatio priključak

17:07

Penjaroja pred Studentski centar

Borac, Partizan, ABA liga, Đoan Penjaroja

16:58

Partizan odličan u ABA očajan u Evroligi

Crno-beli do sada imaju samo jedan poraz u regionalnomn takmičenju od Dubaija koji je maskimalan. Crno-beli drugi u svojoj grupi sa učinkom 10-1.

Međutim Partizan je katastrofalan u Evroligi gde je zabeležio šest uzastopnih poraza i nalazi se na poslednjem mestu sa učinkom 6-15.

Studenstski centar je na poslednjem mestu sa skorom 2-9.