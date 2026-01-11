Slušaj vest

Najefikasniji u domaćoj ekipi bio je Olivije Henlan sa 20 poena, uz osam asistencija i pet skokova, Danilo Nikolić je postigao 18 poena, uz četiri skoka i tri asistencije, dok je Ševon Tompson dodao 12 poena, uz četiri uhvaćene lopte.

U ekipi iz Ljubljane bolji od ostalih su bili Vendel Džerom Grin i Edo Murić sa po 17 poena, a srpski košarkaš Boban Marjanović je upisao 14 poena i devet skokova.

Spartak se nalazi na trećem mestu Grupe B sa sedam pobeda i šest poraza, dok je Ilirija osma sa tri pobede i 10 poraza.

U narednom kolu Spartak gostuje Beču, a Ilirija dočekuje Megu.

(Beta)

