ABA LIGA
CRVENO-BELI NA POPRAVNOM POSLE DEBAKLA U KAUNASU: Evo gde možete pratiti prenos meča Crvena zvezda - Bosna
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Bosnu u utakmici 14. kola ABA lige.
Zvezda je treća u svojoj grupi sa skorom 8-3, dok je Bosna na petom mestu sa učinkom 6-5.
Zvezdi ovaj meč dolazi posle dva ubedljiva poraza u Evroligi od Valensije i Žalgirisa, pa je pred crveno-belima prilika da pobedom poprave raspoloženje.
Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.
Utakmica se igra u hali "Pionir sa početkom u 20.30 časova.
