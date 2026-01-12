Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Bosnu u utakmici 14. kola ABA lige.

Foto galerija iz Ljubljane Foto: Perspektiva Ilirija/Ales Fevze

Zvezda je treća u svojoj grupi sa skorom 8-3, dok je Bosna na petom mestu sa učinkom 6-5.

Zvezdi ovaj meč dolazi posle dva ubedljiva poraza u Evroligi od Valensije i Žalgirisa, pa je pred crveno-belima prilika da pobedom poprave raspoloženje.

Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.

Utakmica se igra u hali "Pionir sa početkom u 20.30 časova.

