Košarkaši Budućnosti pobedili su večeras na gostovanju ekipu Zadra sa 87:66 (21:16, 17:13, 24:25, 25:12), u meču 14. kola Grupe B ABA lige.

Najbolji učinak u podgoričkoj ekipi imao je Aksel Butej sa 18 poena, Jogi Ferel je upisao 16 poena, dok je srpski igrač Nikola Tanasković postigao 12 poena, uz tri skoka.

U ekipi Zadra najefikasniji je bio Lovro Mazalin sa 14 poena, uz šest skokova i tri asistencije, a Marko Ramljak je upisao 12 poena i osam skokova.

Budućnost na drugom mestu Grupe B ima skor 10/2, dok je Zadar posle trećeg vezanog poraza na šestom mestu sa učinkom 4/9.

U sledećem kolu Budućnost gostuje Cedeviti Olimpiji, a Zadar dočekuje Crvenu zvezdu.

