Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Bosnu u utakmici 14. kola ABA lige
ABA LIGA
OBRADOVIĆ PRED BOSNU: Moramo da vratimo zajedništvo u igri...
Zvezda je imala jako lošu evroligašku nedelju gde jje doživela dva ubedlljiva poraza od Valensije i Žalgirisa.
Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Dan uoči mečča svoja očekivanja izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.
'Posle loše utakmice u Kaunasu, tražimo svaku utakmicu i iskoristićemo je da pokušamo da vratimo malo izgubljeno samopouzdanje, i odigramo u odbrani čvrsto pre svega. Moramo da vratimo zajedništvo u igri. Bosna, naš naredni protivnik igra sa oscilacijama, međutim, iznenadili su Spartak u Subotici i pobedili na neverovatan način. Zbog toga, ali i prikazanog do sada, sa puno repsekta ulazimo u utakmicu u kojoj nam je pobeda imperativ'', izjavio je trener crveno-belih.
