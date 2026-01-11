UZNEMIRUJUĆE! Strahota! Snimci nasilja kruže mrežama! Košarkaški sudija brutalno pretučen posle utakmice Prve lige
Posle neizvesne utakmice i dva odigrana produžetka, desile su se scene nasilja, a sve je nastalo kada je Kaksijas slavio pobedu na gostujućem terenu (91:85), a domaćin je odlučio da napadne sudiju.
Usledile su jezive scene, pošto je nesrećni sudija šutiran od strane više lica dok je ležao na parketu, a drugi arbitri su uskočili kako bi zaustavili ovaj nezamapćeni skandal.
Upozoravamo vas, snimak je uznemirujuć!
Košarkaška liga Brazila (NBB) oglasila se zvaničnim saopštenjem zbog jezivog incidenta:
"Košarkaška liga Brazila (NBB) pruža punu podršku napadnutim sudijama, koji su medicinski zbrinuti i koji su podigli optužnicu pred policijom protiv napadača posle meča. Svi oni se sada osećaju dobro. Zbog apsolutnog odsustva bilo kakvih bezbedonosnih protokola na utakmicama Pato Basketa, odlučeno je da će svi njihovi mečevi na domaćem terenu, dok suprotna odluka ne bude doneta, biti igrani pred praznim tribinama, a njima će moći da prisustvuju samo identifikovani predstavnici dva tima, bez prisustva direktora, kao mera predostrožnosti".