Amerikanac Šejk Mlton je polomio ruku i čeka ga duga pauza, otkrio je trener Partizana.
UŽASNE VESTI! Penjaroja saopštio: Milton polomio ruku!
Košarkaši Partizana pobedili su u Podgorici ekipu Studentskog centra sa 78:66 (15:16, 27:12, 15:21, 21:17), u utakmici 14. kola Grupe A ABA lige.
Đoan Penjaroja nije imao lepe vesti za navijače.
"Važna pobeda posle teškog duplog kola u Evroligi, dva poraza u napornih putovanja. Nismo odigrali dobar meč, bili smo solidni. Imali smo dosta oscilacija, ali ono što je mnogo gore od svega, Šejk Milton je slomio ruku i sledi mu duga pauza", naglasio je Penjaroja posle meča.
"Džekiri je odličan igrač, vrlo brzo se uklapa i verujem da će do kraja sezone biti sve bolji i bolji, što će biti od velikog značaja, kako za njega, tako i za kompletnu ekipu".
