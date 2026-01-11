Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su u Podgorici ekipu Studentskog centra sa 78:66 (15:16, 27:12, 15:21, 21:17), u utakmici 14. kola Grupe A ABA lige.

Đoan Penjaroja nije imao lepe vesti za navijače.

"Važna pobeda posle teškog duplog kola u Evroligi, dva poraza u napornih putovanja. Nismo odigrali dobar meč, bili smo solidni. Imali smo dosta oscilacija, ali ono što je mnogo gore od svega, Šejk Milton je slomio ruku i sledi mu duga pauza", naglasio je Penjaroja posle meča.

"Džekiri je odličan igrač, vrlo brzo se uklapa i verujem da će do kraja sezone biti sve bolji i bolji, što će biti od velikog značaja, kako za njega, tako i za kompletnu ekipu".

