Slušaj vest

Oslabljeni  Denver Nagetsi savladali su prošle noći na svom terenu ekipu Milvokija rezltatom 108:104.

Nagetse, koji su igrali bez povređenih Nikole Jokića i Džamala Majera, do pobede su vodili Tim Hardevej sa 25 i Aron Gordon sa 23 poena, dok je Pejton Votson ubacio 19.

U timu Milvokija najbolji je bio Janis Adetokunbo koji je upisao 31 poen, 11 asistencija i osam skokova, dok je Majls Tarner dodao 16 poena.

Baksi su zaostajali 15 poena u prvom poluvremenu i 11 na ulasku u poslednjučetvrtinu pre nego što su smanjili svoj zaostatak na 105:102, ali su promašili dva pokušaja za tri poena i izjednačenje u poslednjih 20 sekundi. Gordon, jedini regularni starter dostupan Nagetsima, izveo je tri slobodna bacanja u poslednjih devet sekundi i tako zapečatio pobedu.

Nikola Jokić još jednom je pokazao da je istinski lider ovog tima i  da njegova genijalnost ne leži samo u poenima, asistencijama i skokovima. Ponovo smo ga gledali kako se sjajno snalazi i u ulozi trenera. Davao je instrukcije i bodrio saigrače tokom čitavog meča.

Denver ima skor 3/4 otkako se Jokić povredio, a ukupno 26/13.

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice

Ne propustiteKošarkaPOVREDA, PA SAD I OVO - NOVI UDARAC ZA NIKOLU JOKIĆA: Zbog kontroverznog pravila NBA lige Srbin ispada iz trke!
Nikola Jokić
KošarkaKAMERA UHVATILA JOKIĆA U ELEGANTNOM IZDANJU! Evo šta je Nikola radio sa Danicom tokom utakmice Denvera
Nikola Jokić
Košarka"ZNAM DA MU NIJE LAKO, TO JE MOMAK KOJI 10 GODINA..." Jokiću je trenutno teže nego bilo kome! Zbog povrede bi mogao da ostane bez trofeja!
Nikola Jokić
KošarkaJOKIĆ GLEDAO KATASTROFU DENVERA U POSLEDNJOJ ČETVRTINI! Nagetsi imali prednost, a onda odigrali najgorih 12 minuta!
Nikola Jokić

Nikola Jokić o poslednjem napadu Denvera Izvor: YouTube/Denver Nuggets