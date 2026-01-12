Slušaj vest

Oslabljeni Denver Nagetsi savladali su prošle noći na svom terenu ekipu Milvokija rezltatom 108:104.

Nagetse, koji su igrali bez povređenih Nikole Jokića i Džamala Majera, do pobede su vodili Tim Hardevej sa 25 i Aron Gordon sa 23 poena, dok je Pejton Votson ubacio 19.

U timu Milvokija najbolji je bio Janis Adetokunbo koji je upisao 31 poen, 11 asistencija i osam skokova, dok je Majls Tarner dodao 16 poena.

Baksi su zaostajali 15 poena u prvom poluvremenu i 11 na ulasku u poslednjučetvrtinu pre nego što su smanjili svoj zaostatak na 105:102, ali su promašili dva pokušaja za tri poena i izjednačenje u poslednjih 20 sekundi. Gordon, jedini regularni starter dostupan Nagetsima, izveo je tri slobodna bacanja u poslednjih devet sekundi i tako zapečatio pobedu.

Nikola Jokić još jednom je pokazao da je istinski lider ovog tima i da njegova genijalnost ne leži samo u poenima, asistencijama i skokovima. Ponovo smo ga gledali kako se sjajno snalazi i u ulozi trenera. Davao je instrukcije i bodrio saigrače tokom čitavog meča.

Denver ima skor 3/4 otkako se Jokić povredio, a ukupno 26/13.

